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İstanbul'da 74 kişilik çeteye şafak vakti operasyonu! Birden fazla suça karışmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından 45 kişilik suç örgütü ve bu örgüte kaçak silah temin ettiği belirlenen 29 kişilik çeteye şafak vakti operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda çete üyeleri gözaltına alındı.

İstanbul'da 74 kişilik çeteye şafak vakti operasyonu! Birden fazla suça karışmışlar

 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü tarafından teknik ve fiziki takiple belirlenen 45 kişilik suç örgütü ve bu örgüte kaçak silah temin eden 29 kişilik çeteye bulundukları yerler belirlenerek operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da 74 kişilik çeteye şafak vakti operasyonu! Birden fazla suça karışmışlar

ADRESLER BELİRLENEREK OPERASYON DÜZENLENDİ

Büyükçekmece Adliyesi Örgütlü Suçlar Bürosu ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurmak, yönetmek, yağma, gasp, yaralama, uyuşturucu ticareti ve zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen örgütlere yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonlar İstanbul genelinde birçok ilçede onlarca adrese eş zamanlı olarak gerçekleşti.

İstanbul'da 74 kişilik çeteye şafak vakti operasyonu! Birden fazla suça karışmışlar

BİRÇOK İLÇEYE ŞAFAK OPERASYONU

Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ilçelerinde faaliyet gösteren Mehmet E. ve Aykut Z. isimli şüphelilerin liderliğini yaptığı gruba şafak vakti operasyon düzenlendi. Silahlı eylemler gerçekleştiren ve örgütün korkutucu gücünü kullanan gruba ve gruba silah temin ettiği belirlenen çeteye şafak vakti operasyonla 45 kişilik suç örgütü ve onlara silah temin eden 29 kişilik çeteye yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldüler.

İstanbul'da 74 kişilik çeteye şafak vakti operasyonu! Birden fazla suça karışmışlar

Esenyurt ilçesinde yapılan operasyonda özel harekat polisleri belirlenen adrese giderken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri girilen adreste incelemelerde bulundu. Özel harekat polisleri mahalle çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

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