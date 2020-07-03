İstanbul’da 9’u yabancı 17 DEAŞ’lı yakalandı

İstanbul'da, radikal terör örgütü DEAŞ adına propaganda yapan dokuzu yabancı uyruklu 17 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki hücre üyeleriyle irtibatlı olan ve sosyal medya üzerinden "DEAŞ', "HTŞ/FEC/NC" silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerini övücü nitelikte paylaşımlarda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında dün Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Ümraniye, Avcılar, Üsküdar, Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde toplam 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, operasyonlarda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda; 1 tabanca, 2 fişek, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan şahıslardan 9'unun YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kapsamında deport işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildiği kaydedildi. Geri kalan 8 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA