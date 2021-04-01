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  3. İstanbul'da akıl almaz kaza! Silahla oynayan avukat, arkadaşını vurdu

İstanbul'da akıl almaz kaza! Silahla oynayan avukat, arkadaşını vurdu

Avukat, silahla oynarken başka bir avukat arkadaşını vurarak ağır yaraladı- İstanbul’da meydana gelen olayda yaralanan hukuk fakültesi öğrencisi Tolga K.’nın, Gaziantep’in ünlü baklavacılarından Coşkun Koçak’ın oğlu olduğu öğrenildi

İstanbul'da akıl almaz kaza! Silahla oynayan avukat, arkadaşını vurdu

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir avukat silahla oynarken yanlışlıkla başka bir avukat arkadaşını vurdu. Kadıköy'de kafeteryada meydana gelen olayda stajyer avukat yaralandı. Yaralanan avukatın hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi olduğu ve aynı zamanda Gaziantep’in ünlü baklavacılarından Coşkun Koçak’ın oğlu olduğu belirtildi.

SİLAHI İNCELERKEN BİR ANDA PATLADI

Stajyer avukat Tolga Koçak, bir kafeteryada arkadaşlarıyla buluştu. Daha sonra arkadaş grubu içinde bulunan K.S.E. adlı avukat, kime ait olduğu belli olmayan ‘Glock’ marka tabancayı incelemeye başladı. İddialara göre K.S.E. silahı incelerken tabanca birden ateş aldı. Yaşanan olayın ardından göğsünden vurulan Tolga K., ağır yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan avukat, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından  ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

İstanbul'da akıl almaz kaza! Silahla oynayan avukat, arkadaşını vurdu

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç avukatın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. K.S.E'nin gözaltı işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda mahkemeye çıkarıldığı ve tutuklandığı öğrenildi. Arkadaşını vuran K.S.E.’nin verdiği ifadede silahı incelerken şarjörün takılı olmadığını sandığını, namluda kurşun olup olmadığını ise bilmediğini söylediği öğrenildi.

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