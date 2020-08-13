İstanbul'da akıl almaz olay! Hiç geçmediği köprüden 9 kez ceza yedi

Konya'da bir kişi daha önce hiç geçmediği Yavuz Sultan Selim Köprüsünden 29 Haziran ile 27 Temmuz arası 9 kere izinsiz geçtiği iddiasıyla ceza yedi. Cep telefonuna gelen mesajlardan durumu fark eden kişi şimdilerde yanlış anlaşılan bu durumu düzeltmeye çalışıyor.