İstanbul'da akıl almaz olay! Hiç geçmediği köprüden 9 kez ceza yedi
Konya'da bir kişi daha önce hiç geçmediği Yavuz Sultan Selim Köprüsünden 29 Haziran ile 27 Temmuz arası 9 kere izinsiz geçtiği iddiasıyla ceza yedi. Cep telefonuna gelen mesajlardan durumu fark eden kişi şimdilerde yanlış anlaşılan bu durumu düzeltmeye çalışıyor.
Konya’da ikamet eden Ali İhsan Çakıcı isimli bir vatandaş, cep telefonuna gelen mesajlarla şaşkınlığa uğradı. 29 Haziran ile 27 Temmuz arası Yavuz Sultan Selim Köprüsünden izinsiz geçtiği gerekçesiyle 9 kere köprü geçiş cezası yiyen Çakıcı, bu duruma tepkisini belli ederek hakkını arama yolunda çabalarının sürdürüyor.
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13 Ağustos 2020 Perşembe 13:25
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