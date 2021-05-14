İstanbul'da akıl almaz olay: Öğretmenden, Takdir Belgesi karşılığında cinsel istismar!

Gaziosmanpaşa'daki bir ilköğretim okulunda meydana gelen olayda, 10 ve 11 yaşlarındaki iki kız çocuğu, öğretmenleri tarafından, takdir belgesi karşılığında cinsel istismara maruz kaldıklarını iddia etti. 2 bin 500 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda eğitim alan 10 yaşındaki E.N.K., ve 11 yaşındaki I.T., isimli öğrenciler, ailelerine, öğretmenleri tarafından cinsel tacize maruz kaldıklarını söyledi. Fiziksel tacizi öğrenen aileler, karakola giderek öğretmenden şikayetçi oldu.

4 - 5 KEZ TEKRARLANDI

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi'ne götürülen çocukların pedagog eşliğinde alınan ifadelerinde, I.T.'nin, öğretmeni olan U.U.'nun okulda bulunduğu sıralarda vücuduna defalarca dokunarak istismar ettiğini ve bu yaşananların 4-5 kez olduğunu beyan ettiği öğrenildi.

"TAKDİR BELGESİ KARŞILIĞINDA DOKUNMAK İSTEDİ"

İfadesi alınan mağdur kız çocuğu E.N.K. ise öğretmeni U.U.'nun kendisine takdir belgesi karşılığında dokunmak istediğini, öpmek istediğini, öğretmeninin vücudunu istismar etmek istediğini, çorabının içine elini geçirdiğini ancak daha fazlasına müsaade etmediğini, yaşanan olayların birden fazla kez olduğunu ve kendisinin haricinde arkadaşına yapılanları da bildiğini ifade etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılması üzerine ifade veren U.U., kendisinin sınıfa gelmeden önce sınıf annesinin bulunduğunu, tenefüslerde 2 öğrencinin sınıfta beklediğini, okul çıkışında nöbetçi öğrencilerin sınıfları kontrol ettiğini ve bu konu hakkında velilerin bilgilerinin olduğunu, toplu halde bulunan sınıf içerisinde böyle olayların yaşanmasının mümkün olmadığını, koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime geçilmesinin zorunlu olmadığı halde bu öğrencilerin uzaktan eğitim gördüklerini, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek kendisini savundu.

KAMERALAR KAYITTA DEĞİLMİŞ

İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılarak tutuklanan öğretmen, cezaevine gönderildi. Savcılık soruşturma kapsamında okulun müdür yardımcısı A.D.K.'nin de ifadesine başvurdu. Müdür yardımcısı okullarında 2 bin 500 öğrenci bulunduğunu kendilerine böyle bir şikayet gelmediğini belirterek söz konusu öğretmenin 2019 yılından beri okullarında görev aldığını söyledi. Okulda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen savcılık yetkilileri, kameraların 40 gün kayıt yaptığını belirledi.

Yürütülen savcılık soruşturması sonunda, şüpheli öğretmen U.U.'nun 12 yaşından küçük olan mağdur çocukları ayrı ayrı farklı zaman dilimlerinde cinsel amaçla istismar ettiğini ifade ederek 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.