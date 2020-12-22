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  3. İstanbul'da aldatıldığını düşünen adamın intikamı acı oldu! Çırılçıplak sokaklarda gezdirdi...

İstanbul'da aldatıldığını düşünen adamın intikamı acı oldu! Çırılçıplak sokaklarda gezdirdi...

İstanbul Halkalı’da aldatıldığını düşünen adam, boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisine akıl almaz bir ceza verdi. Çırılçıplak soyduğu adamın koluna giren şahıs, zorla mahallede gezdirdi. İfşa olayında adamın kaçmaması için 2 kişi koluna girerken arkalarında da adamın akrabaları hazır bulundu.

Halkalı'dan gelen görüntüler pes dedirtti. Aldatıldığını düşünen adamın intikamı çok acı oldu. Boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisi olduğunu iddia eden adam şahsı bularak evine gitti. Konuşmaya geldiğini söyleyerek içeri giden öfkeli koca, adamı önce dövdü ardından çırılçıplak soyduktan sonra akrabaları eşliğinde sokak sokak gezdirerek ifşa etti.  Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.

BÖYLE CEZA VERDİLER

İddiaya göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı buldu. Akrabaları ile birlikte o şahsın evine aldatıldığını düşünen koca önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti. Önce adamın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı.

İstanbul'da aldatıldığını düşünen adamın intikamı acı oldu! Çırılçıplak sokaklarda gezdirdi...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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