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İstanbul'da asfalt taşıyan kamyon devrildi!

İstanbul'da asfalt taşıyan kamyon devrildi. Eyüpsultan TEM Otoyolu Alibeyköy Sapağı'nda gerçekleşen kaza trafiği kilitledi.

İstanbul'da asfalt taşıyan kamyon devrildi!

İstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu Alibeyköy Sapağı'nda sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


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