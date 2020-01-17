İstanbul'da AVM'lerin oyun alanları çocuklar için temizlendi

İSTANBUL'da ara tatil öncesi bazı alışveriş merkezlerinde yer alan çocuk oyun alanları, antimikrobiyal koruyucularla ücretsiz olarak dezenfekte edildi.

Tepe Servis ve Yönetim, doğa ve çevre duyarlılığı alanında çalışma yaptı. Bu kapsamda, İstanbul'daki bazı alışveriş merkezlerindeki çocuk oyun alanları, virüs ve mikropların yüzde 99'unu yok eden ve üremelerini durduran, çevreye duyarlı antimikrobiyal koruyucularla ücretsiz olarak dezenfekte edildi. "Önce kirletme" sloganıyla ön plana çıkarılan projenin ilerleyen süreçlerde diğer şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde de devam ettirilmesi planlanıyor.

'BAKTERİ, VİRÜS VE MİKROPLARIN DİRENÇ KAZANMASINI ENGELLİYOR'

Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, proje kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim döneminin 20-31 Ocak tarihleri arasına denk gelen yarı yıl tatili öncesinde, İstanbul'daki bazı alışveriş merkezlerinde yer alan çocuk alanlarını çevreye duyarlı antimikrobiyal koruyucularla dezenfekte edildiğini söyledi. Projenin toplum sağlığı açısından diğer kurum ve kuruluşlara örnek olacağını düşündüklerini kaydeden Çakmakcı, şunları söyledi:

"Çocuk oyun alanları ne yazık ki bakteri, virüs ve mikropların çapraz bulaşma riskinin oldukça yüksek olduğu alanlar. Tüm bu gerçeklerden yola çıkarak özellikle bu alanları seçtik. Biz de hayata geçirdiğimiz Temiz Çevre projesi ile bakteri, virüs ve mikropların çapraz bulaşma riskini minimize etmeyi hedefliyoruz. Çocuk oyun alanlarındaki tüm yüzeylerde, bilinen bakteri, virüs ve mikropların yüzde 99'unu yok eden ve daha önemlisi üremelerini durduran, güçlü etkiye sahip antimikrobiyal koruyucular kullandık. Bu koruyucular ağır metal ve gümüş içermiyor, zehirli madde ve kimyasal kalıntı bırakmıyor. En önemlisi ise diğer bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelliyor."

Projenin ilk ayağında Ankara'daki alışveriş merkezlerinde yer alan çocuk oyun alanları aynı şekilde dezenfekte edilmişti.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA