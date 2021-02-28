İstanbul’da baba, oğul ve gelin 15 gün içinde koronavirüsten öldü

Yenibosna Mahallesi’nde yaşayan 79 yaşındaki Ali Yeşilyurt koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedaviye başladı.

Kısa süre sonra semptom gösteren Ali Yeşilyurt’un 58 yaşındaki oğlu Süleyman Yeşilyurt ve 55 yaşındaki gelini Leyla Yeşilyurt'da korona teşhisi konularak hastanede tedaviye alındı.

ÜÇÜ DE 15 GÜN İÇİNDE VEFAT ETTİ

Hastalığı ağır geçiren Ali Yeşilyurt 12 Şubat’ta, Leyla Yeşilyurt 14 Şubat’ta, Süleyman Yeşilyurt da 27 Şubat’ta yaşamını yitidi.

Üçü de, memleketleri Trabzon’un Of ilçesinde toprağa verildi.

SON ANLARINI CANLI YAYINLADI

Babası ve eşinden kısa süre sonra yaşama veda eden Süleyman Yeşilyurt’un, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, geçirdiği anlattığı görüntüler ortaya çıktı.

Yeşilyurt'un yayında “Bu hastalık ailece yıktı bizi” derken nefes almak ve hareket etmekte zorlandığı gözlendi. Yeşilyurt'un son sözleri şöyle;

“Biz de bu hastalığa yakalandık. Bu koronavirüs hastalığı lanet bir şey. Bu hastalık ailece yakaladı bizi. Hastanede bakımımız iyi yapılıyor. Biz de iyi olacağız inşallah. Ara ara ateşim yükseliyor. Son halim bu.”