İstanbul’da ‘bahar’ havası

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte adeta bahar havasına bürünen İstanbul'da vatandaşlar, Taksim İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte adeta bahar havasına bürünen İstanbul'da vatandaşlar Beyoğlu'na akın etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, güneşin yüzünü göstermesiyle hınca hınç doldu. Sabah montlarıyla çıkan vatandaşlar güneşin havayı ısıtmasıyla kabanları ellerinde taşımak zorunda kaldı. Turistlerin de akın ettiği İstiklal Caddesi'ndeki görüntü adeta bahar aylarını andırdı.

Kaynak: İHA