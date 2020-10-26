İstanbul'da Bakan Koca başkanlığında korona toplantısı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği İstanbul için yetkililer alarm durumuna geçti. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beş gün boyunca İstanbul'da olacak ve salgındaki son durum hakkında bilgi alacak, süreci izleyecek. Bu kapsamda bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları ile salgınla mücadeledeki çalışmaları değerlendirmek için toplantıda bir araya gelecek.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya," Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, başkanlığında belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz. Sevgili İstanbullular, salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak." dedi.





Sağlık Bakanımız Sayın @drfahrettinkoca Başkanlığında belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz.



Sevgili İstanbullular,

salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız #Maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak.



?⬅️ ➡️? — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 26, 2020

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