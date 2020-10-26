Bursa'da yaşandı! Alkollü şahıs diri diri toprağa gömüldüÜcretsiz burs veren kurumlar, vakıflar, yerler 2020 | Karşılıksız burs veren vakıflar ve kurumlar hangileri?Türkiye'de satılan Fransız markaları ve ürünleri nelerdir?Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Cardi B'nin eşi Offset gözaltına alındı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a yüklendi! Fransız mallarına boykot çağrısı yaptıİstanbul'da Bakan Koca başkanlığında korona toplantısı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?İETT otobüsünde cinsel taciz skandalı !Çökertme Kebabı Gelinim Mutfakta tarifi, nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?KPSS Ön Lisans sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İstanbul'da Bakan Koca başkanlığında korona toplantısı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

İstanbul'da Bakan Koca başkanlığında korona toplantısı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki ilçe başkanlarıyla toplantıda bir araya gelecek ve salgındaki mücadele değerlendirilecek.

İstanbul'da Bakan Koca başkanlığında korona toplantısı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği İstanbul için yetkililer alarm durumuna geçti. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beş gün boyunca İstanbul'da olacak ve salgındaki son durum hakkında bilgi alacak, süreci izleyecek. Bu kapsamda bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları ile salgınla mücadeledeki çalışmaları değerlendirmek için toplantıda bir araya gelecek.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya," Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, başkanlığında belediye başkanlarımızla bugün 14.30'da İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmalarını değerlendireceğiz. Sevgili İstanbullular, salgınla mücadelede en güçlü yardımcımız maske takmak ve kalabalıktan uzak durmak." dedi. 


 

İstanbul'da korona alarmı! Çember daralıyor, vaka ve ölü sayısı artıyorİstanbul'da korona alarmı! Çember daralıyor, vaka ve ölü sayısı artıyor

Son dakika haberi: Salgında yeni dönem başlıyor! Yasakları Fahrettin Koca duyuracak!Son dakika haberi: Salgında yeni dönem başlıyor! Yasakları Fahrettin Koca duyuracak!

25 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Hasta sayısı kaç oldu?25 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Hasta sayısı kaç oldu?

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT