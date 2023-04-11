İstanbul’da, "bakkal" görünümlü bir işyerine baskın! Türkiye'den ülke dışına illegal para transferi yapan şahıslar yakalandı

Türkiye'den ülke dışına "Hawala" sistemine benzer bir sistemle illegal para transferi etmekle suçlanan "bakkal" görünümlü bir işyerine 8 Mart'ta operasyon düzenlendi. İki şüphelinin gözaltına alındığı "bakkalda', Türkiye'ye yasadışı giriş yapan yabancılara illegal olarak ikamet ve oturma izni ile vize verildiği ileri sürüldü.

YABANCI UYRUKLULARA İLLEGAL OLARAK İKAMET VE OTURUM İZNİ İLE VİZE TEMİN EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü birimleri, Başakşehir'de "bakkal" görünümlü bir iş yerinde, yasadışı yollarla uluslararası para transferi gerçekleştirildiğini tespit etti. Tabelası bulunmayan işyerinde ayrıca Türkiye'ye yasadışı giriş yapan yabancı uyruklulara illegal olarak ikamet ve oturum izni ile vize temin edildiği ileri sürüldü.

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Başakşehir'den yabancı ülkelere illegal para transferine polis baskını

Söz konusu adreste başta Sırbistan, Pakistan ve Afganistan olmak üzere, yurtdışına kaçak yollardan para transferi etmek ve "suç ağı" kurmakla suçlanan Afgan kökenli H.K.A. ve Türkiye vatandaşı N.A. adlı 2 şüpheli 8 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, transferi söz konusu olan meblağın ise araştırıldığı öğrenildi. İşyerinde yapılan aramalarda ise para sayma makinası, para hareketlerini gösteren 68 sayfalık döküm ile 1 ajanda, 1 dizüstü bilgisayar, 3 uyku tulumu, kamera kayıt cihazı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 85 bin 160 lira ve bin 295 euro ile sahte olduğu tespit edilen 300 dolar ele geçirildi. Yakalanan biri Afganistan, diğeri Türk vatandaşı 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara sevk edildi. Her iki şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.