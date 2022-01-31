İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu! Kar yağışı bereket kattı! İşte barajlardaki son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da 24-25-26 Ocak tarihlerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Karların erimesinin ardından yollardaki buzlanma ve don sona erdi. Kar yağışı vatandaşlara birçok zorluk yaşatsa da, karların erimesiyle birlikte barajların doluluk oranlarında artış meydana geldi.

İSKİ, BARAJ DOLULUK ORANINI AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre 31 Ocak 2022 Pazartesi gününde barajların doluluk oranı yüzde 55,25 olarak kayıtlara geçti.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI

İSKİ verilerine göre barajların doluk oranı şöyle:

Ömerli: Yüzde 77,23

Terkos: Yüzde 50,74

Büyükçekmece: Yüzde 44,68

Darlık: Yüzde 55,54

Pabuçdere: Yüzde 59,2

Elmalı: Yüzde 74,92

Alibey: Yüzde 37, 25

Istırancalar: Yüzde 62,31

Kazandere: Yüzde 57,17

Sazlıdere: Yüzde 23,87