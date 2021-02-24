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İstanbul'da barajların su seviyesi artıyor

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların su seviyesi yüzde 53,14'e yükseldi.

İstanbul'da barajların su seviyesi artıyor

8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inen su seviyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, aradan geçen süre zarfında yağışlar sayesinde yüzde 33,98 arttı.

Susuz kalma korkusu yaşarken 12 Şubat Cuma günü kar yağışının başlamasıyla bugüne kadar barajlardaki doluluk oranı yüzde 6,81 yükseldi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 53,14 olarak ölçüldü.

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İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Istrancalar'da : yüzde 57,29,
Terkos'ta : yüzde 49,59,
Sazlıdere'de : yüzde 28,76,
Alibey'de : yüzde 58,38,
Büyükçekmece'de : yüzde 56,23,
Ömerli'de : yüzde 62,69,
Darlık'ta : yüzde 58,41,
Elmalı'da : yüzde 60,73,
Kazandere'de : yüzde 62,68
Pabuçdere'de : yüzde 36,45 olarak kaydedildi.

Şehrin, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip su ihtiyacını karşılayan baraj ve göletlerin su miktarı bugün itibarıyla 462 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı 2 milyon 790 bin metreküp oldu.

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SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 24 Şubat tarihi baz alındığında

2006'da yüzde 98,63,
2007'de yüzde 55,46,
2008'de yüzde 33,37,
2009'da yüzde 74,26,
2010'da yüzde 97,26,
2011'de yüzde 91,17,
2012'de yüzde 85,78,
2013'te yüzde 83,81,
2014'te yüzde 29,87,
2015'te yüzde 96,28,
2016'da yüzde 86,50,
2017'de yüzde 87,39,
2018'de yüzde 80,22,
2019'da yüzde 91,33,
2020'de yüzde 62,73,
2021'de ise yüzde 53,14 olarak gerçekleşti.

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