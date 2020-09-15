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İstanbul'da başladı! Karantinaya ihlal edenlere yurda getirildi

Koronavirüs salgına yakalanan veya vaka ile temas ettiği için evde izolasyonda bulunması gerektiği halde karantinayı ihlal eden kişiler polis ekipleri tarafından yakalanarak Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna getirilmeye başlandı.

İstanbul'da başladı! Karantinaya ihlal edenlere yurda getirildi

Koronavirüs salgınında karantina kurallarının ihlal edilmesinin ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge göndermişti. Genelge kapsamında karantinayı ihlal eden kişilerin, yurt veya pansiyonlarda misafir edilmesi, kaldıkları süre boyunca da masrafların kendilerinden alınması kararı verilmişti.  

Bu kapsamda İstanbul'da evlerinde izolasyon altına olmaları gerektiği halde  ihlali yapan hastalar ambulansla Sancaktepe'de bulunan 650 yatak kapasiteli öğrenci yurduna getirildi. Kimi hastaların ise kendi istekleriyle yurda yerleştiği öğrenildi. Polis ekipleri yurdun çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.  Hastaların ve hastalık şüphesi bulunanların yurda yerleştirilmesi tüm gün devam etti. Sancaktepe'de bulunan karantina yurdu havadan da fotoğraflandı.

İçişleri Bakanlığından karantinayı delenler için genelgeİçişleri Bakanlığından karantinayı delenler için genelge

İstanbul'da başladı! Karantinaya ihlal edenlere yurda getirildiİstanbul'da başladı! Karantinaya ihlal edenlere yurda getirildiİstanbul'da başladı! Karantinaya ihlal edenlere yurda getirildi

Tayfun Altuntaş
Editör


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