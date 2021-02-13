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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

Meteorolojinin günlerdir uyarısını yaptığı İstanbul’da beklenen kar yağışı, il genelinde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden yaptığı uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı, şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.  

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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