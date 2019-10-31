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  3. İstanbul'da beklenen yağış başladı!

İstanbul'da beklenen yağış başladı!

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da yağmur başladı. Beykoz'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Beykoz'da sağanak yağış etkili oldu. Yola çıkacaklar dikkat sağanak yağış aniden bastırdı. Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yağmura yakalanan bir kişi ise ayakkabılarını çıkararak yürüdü.

 

31 Ekim 2019 Perşembe 16:38

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