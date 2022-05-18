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İstanbul'da beklenen yağış etkili oldu, trafik durma noktasında!

İstanbul’da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk yüzde 85 olarak ölçümlendi.

İstanbul'da beklenen yağış etkili oldu, trafik durma noktasında!

İstanbul'da yağmurla birlikte trafikte yoğunluk yüzde 85'e ulaştı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrası saat 16.00 sıralarında İstanbul'da yağmur ve şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

İstanbul'da beklenen yağış etkili oldu, trafik durma noktasında!

YÜZDE 85 TRAFİK YOĞNLUĞU

İlerleyen saatlerde etkisini arttırması beklenen yağışlarla birlikte D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İş çıkışı araçlarıyla yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk sonrası Kadıköy D-100 karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk saat 18.00 itibariyle yüzde 85 olarak ölçümlendi.

(Kaynak:İHA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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