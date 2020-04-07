İstanbul'da Beraat Kandili'nde mahya aracılığıyla "Evde kal" mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Berat Kandili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler yerine evlerde idrak edilirken, Büyük Çamlıca Camisi'ne asılan "Evde Kal Türkiyem" yazılı mahyayla vatandaşlara salgın sürecinde evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Büyük Çamlıca, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye başta olmak üzere İstanbul'un camileri Berat Kandili'nde sessizliğe büründü.

Büyük Çamlıca Camisi'ne "Evde Kal Türkiyem", "Berat Kandilimiz Mübarek Olsun", "Namaz Dinin Direğidir" yazılı mahyalar asıldı.



İstanbul'da camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi, tekbir ve salavat getirildi.

Camilere gidemeyen vatandaşlar, evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kıldı. Vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.



Vatandaşlar, salgının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden yapılan duaya eşlik ederek "amin" dedi.





Kaynak: AA