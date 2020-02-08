  1. FOTO GALERİ

  2. GÜNDEM

  3. İstanbul'da beyaz örtüyle kaplandı

İstanbul'da beyaz örtüyle kaplandı

İstanbul'da kar yağışının gece saatlerinde başlamasıyla birlikte kent, beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı kentin çeşitli noktalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da beyaz örtüyle kaplandı 1119

Meteoroloji’nin yaptığı uyarıların ardından etkili olan kar yağışı İstanbul’da sürüyor.