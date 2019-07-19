İstanbul’da binlerce başıboş köpeğin adeta istila ettiği köy havadan görüntülendi

Beykoz'un ormanlarına bırakılan başıboş köpeklerin sayısı 2 bine ulaştı. Köylülere ve koyunlarına saldıran köpekler havadan görüntülendi.

Beykoz'un ormanlarına bırakılan başıboş köpekler Mahmutşevketpaşa Mahallesi sakinlerine korku dolu anlar yaşatıyor. Mahalleye inen köpeklerin bir kısmının koyunları telef ettiği ve insanlara saldırdığı iddia edildi. Yüzlerce başıboş köpekle her gün karşı karşıya gelen köylüler ise zor anlar yaşıyor. Mahalle sakinleri bu duruma çözüm bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

Mahmutşevketpaşa Muhtarı Kemal Özman, "Burada yaklaşık 2 bin başıboş köpek var. Bunların hepsi ormanda geziyor. Belli bir kısmı aç kaldığı zaman köye iniyor. Vatandaşlar bu durumdan çok rahatsız. Buna herhangi bir çözüm bulunamadı. Ortamı görüyorsunuz. Bu hayvanlara da yazık günah. Bu köpeklere iyi bir yer yapılmasını işitiyoruz. Ve köylülerimizin da huzura kavuşmasını istiyoruz. Ormandaki köpeklerin çoğu mahallemize iniyor. Vatandaşımıza, esnafımıza çok büyük sıkıntılara neden oluyor" dedi.

Öte yandan köpeklerin saldırısına uğrayan koyunların bazıları telef olurken, bazıları da yaralandı. Köyü adeta istila eden başıboş çok sayıda köpek ise havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda köpeğin köyün etrafından dolaştığı görülüyor.

Kaynak: İHA