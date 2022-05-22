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İstanbul'da bir garip olay! Polise yakalanmamak için hayatından oldu!

İstanbul'un Pendik ilçesinde garip bir olay meydana geldi. Polisten kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanacağını anlayınca arabasından inip silahıyla kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul'da bir garip olay! Polise yakalanmamak için hayatından oldu!

İstanbul'da kahreden olay, cuma günü saat 23.15 sıralarında Çamlık Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, hakkında arama kaydı bulunan Bayram Ç., 34 AIY 208 plakalı otomobille seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Otomobili durduran şahıs, araçtan inip kaçmaya çalıştığı esnada yakalanacağını anlayınca üzerindeki tabancasını çıkarıp kendini vurdu.

İstanbul'da bir garip olay! Polise yakalanmamak için hayatından oldu!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bayram Ç. kanlar içinde kaldırıma yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bayram Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da bir garip olay! Polise yakalanmamak için hayatından oldu!

Bayram Ç.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı noktada inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'da bir garip olay! Polise yakalanmamak için hayatından oldu!

İstanbul'da bir garip olay! Polise yakalanmamak için hayatından oldu!

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