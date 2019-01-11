İstanbul'da bir ortaokuldaki öğrenci kavgasına inceleme Milli Eğitim Bakanlığı:"İlgili öğrenciler, okul bünyesindeki Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmiş olup olayda ihmali bulunan idareci ve öğretmenler hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır"

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