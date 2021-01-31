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İstanbul'da bir polis memuru intihar etti

İstanbul Eyüpsultan'da polis memur Halil A. beylik tabancı ile intihar etti. Cansız bedeni olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından bulundu.

İstanbul'da bir polis memuru intihar etti

İstanbul Eyüpsultan'da acı bir olay yaşandı. Henüz 23 yaşındaki bir polis memuru, beylik tabancası ile canına kıydı. 1.5 yıldır görevli olan polis memurunun intiharı ile ilgili incelemeler sürüyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz yolu Eyüpsultan Mithatpaşa mevkii, İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli bir polis memuru, 61 ADA 817 plakalı sivil araçla yol kenarında durdu. Beşiktaş'ta bir polis karakolunda görevli olan polis, daha sonra yaklaşık 50 metre ilerideki ağaçlık alana giderek, beylik tabancasıyla hayatına son verdi.

İstanbul'da bir polis memuru intihar etti

Yol kenarında park halindeki aracı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, yaklaşık 50 metre ileride H.A.'nın cesedini buldu.

1.5 yıldır görevli olan polis memurunun neden intihar ettiği bilinmezken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

"BURAYA KADARMIŞ BENİM HİKAYEM"

Yapılan incelemelerde, polis memuru Halil A.'nın bir gün önce kuzenine, "Buraya kadarmış benim hikayem, önümü göremiyorum umutsuzluğun zirvesindeyim. Bununla ilgili hiç kimse suçlu değil" içerikli mesaj attığı, öğrenildi.
 

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