Gelinim Mutfakta utangaç mantı tarifi | Utangaç mantı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Denizli'de kadın katliamı! Şebnem Şirin evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldüGlasyolojik ne demek, TDK'ya göre Glasyolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İstanbul'da bir şahıs aracının kusurlarını duyunca sinirlendi! Ekspertiz çalışanlarını bıçakladı!İzzet Yıldızhan tartışma yaratacak sözlere imza attı! Kızlarına eş seçme şansı tanımadığını açıklayarak "Kızlarım flört hayatı yaşayamaz" dedi!TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı ve yayın ihalesi açıklaması!Ada Masalı 19. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izleEvlilik Hakkında Her Şey 6. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izleMasumlar Apartmanı 44. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izleTRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Ziyad Varol biyografisi
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul'da bir şahıs aracının kusurlarını duyunca sinirlendi! Ekspertiz çalışanlarını bıçakladı!

İstanbul'da bir şahıs aracının kusurlarını duyunca sinirlendi! Ekspertiz çalışanlarını bıçakladı!

Sultangazi'de ekspertiz dükkanına giden bir şahıs, otomobilinin kusurlarının söylenmesine sinirlenerek araç sahibi firma çalışanlarıyla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, bıçaklanan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da bir şahıs aracının kusurlarını duyunca sinirlendi! Ekspertiz çalışanlarını bıçakladı!

İstanbul Sultangazi'de bir şahıs aracının kusurlarını söyleyen iki ekspertiz çalışanını bıçakladı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'nde gerçekleşti.

İddiaya göre Mustafa P., satışa çıkardığı otomobilini bir ekspertiz firmasına götürdü. Firma çalışanları, tespit ettikleri otomobilin kusurlarını, sahibi Mustafa P.'ye bildirdi.

Otomobilinde bir sorun olmadığını belirten araç sahibi, çalışanlar ile tartışmaya başladı. Saldırdığı çalışanların karşılık vermesiyle Mustafa P. olay yerinden kaçtı.

BABA-OĞUL ÇALIŞANLARA SALDIRDI

Babası Yasin P., ile birlikte tekrar olay yerine gelen Mustafa P., firma çalışanlarına saldırıda bulundu. Mustafa P., Ferdi Gökçe ve Enes Morkoç'ı bıçakladı. Ferdi Gökçe belinden yaralanırken, Enes Morkoç karnından yaralandı. Esnaf tarafından yakalanan baba-oğul, ihbar üzerine gelen polise teslim edildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gökçe ve Morkoç'u Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Enes Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, dayısı Enes Morkoç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İstanbul'da bir şahıs aracının kusurlarını duyunca sinirlendi! Ekspertiz çalışanlarını bıçakladı!

"BİZ BUNLARI SÖYLEMEK ZORUNDAYIZ"

İş yeri sahibi Emrah Gökçe, "Buraya bir araba geldi. Aracın ekspertizi komple yapılıyor. Daha sonra burası kırık değil diyerek tartışma yaşanıyor. Alacaklı kişi zarar görüyor burada, biz bunları söylemek zorundayız. Arkadaşlar gidiyor, adam toplayıp geliyorlar. Elemanlarımızı bıçaklıyorlar. Bıçaklananlardan birisi yeğenim birisi de ağabeyim. Yeğenimin durumu ağır. Bunlar yargıya taşınacak. Burası resmi bir kurum."

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT