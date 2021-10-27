İstanbul'da bir şahıs aracının kusurlarını duyunca sinirlendi! Ekspertiz çalışanlarını bıçakladı!

İstanbul Sultangazi'de bir şahıs aracının kusurlarını söyleyen iki ekspertiz çalışanını bıçakladı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'nde gerçekleşti.

İddiaya göre Mustafa P., satışa çıkardığı otomobilini bir ekspertiz firmasına götürdü. Firma çalışanları, tespit ettikleri otomobilin kusurlarını, sahibi Mustafa P.'ye bildirdi.

Otomobilinde bir sorun olmadığını belirten araç sahibi, çalışanlar ile tartışmaya başladı. Saldırdığı çalışanların karşılık vermesiyle Mustafa P. olay yerinden kaçtı.

BABA-OĞUL ÇALIŞANLARA SALDIRDI

Babası Yasin P., ile birlikte tekrar olay yerine gelen Mustafa P., firma çalışanlarına saldırıda bulundu. Mustafa P., Ferdi Gökçe ve Enes Morkoç'ı bıçakladı. Ferdi Gökçe belinden yaralanırken, Enes Morkoç karnından yaralandı. Esnaf tarafından yakalanan baba-oğul, ihbar üzerine gelen polise teslim edildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gökçe ve Morkoç'u Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Enes Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, dayısı Enes Morkoç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"BİZ BUNLARI SÖYLEMEK ZORUNDAYIZ"

İş yeri sahibi Emrah Gökçe, "Buraya bir araba geldi. Aracın ekspertizi komple yapılıyor. Daha sonra burası kırık değil diyerek tartışma yaşanıyor. Alacaklı kişi zarar görüyor burada, biz bunları söylemek zorundayız. Arkadaşlar gidiyor, adam toplayıp geliyorlar. Elemanlarımızı bıçaklıyorlar. Bıçaklananlardan birisi yeğenim birisi de ağabeyim. Yeğenimin durumu ağır. Bunlar yargıya taşınacak. Burası resmi bir kurum."