İstanbul'da bir vatandaştan duyarlı davranış: Kısıtlama gününde sokak hayvanlarını besledi

İstanbul'da artan vaka sayıları sonrası Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi günleri de geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Pendik'te yaşayan Nuriye Eriz isimli vatandaş ise hafta sonu kısıtlamalarında aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Eriz, yanına aldığı mamalarla sahil boyunca gezerek hem hayvanları besledi hem de onlarla vakit geçirdi.

"KİMSE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMUYOR"

Hayvanları her hafta sonu düzenli olarak beslediğini belirten Nuriye Eriz, "Özellikle kısıtlama günlerinde aç kalan bu hayvanlara kaşı herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Ben elimden geldiğince yapmaya çalışsam da yeterli olmuyor. 6 kişilik bir arkadaş grubumuz var. Birlikte hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Hayvan beslediğimi gören insanlar cennetliksin diyorlar ama kendileri elini taşın altına koymuyor. Yine de ben hayvanları beslerken iki kişinin daha beni örnek alarak hayvan beslemeye başladığını gördüm. Bazen böyle duyarlı insanlar da çıkabiliyor" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI