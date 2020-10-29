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İstanbul'da birçok ilçede DHKP-C'nin ana yapılanmasına dev operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DHKP-C'nin ana yapılanmasına yönelik çok sayıda ilçeye düzenlenen operasyonda birçok kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da birçok ilçede DHKP-C'nin ana yapılanmasına dev operasyon!

Özel Harekat Polisleri'nin çevrede güvenliği sağlamasıyla gerçekleştirilen DHKP-C terör örgütüne yönelik birçok adrese yapılan eş zamanlı baskında çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Kağıthane ve Eyüpsultan'ın da bulunduğu bir çok ilçede DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 02:00 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi, Metin Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu. 

İstanbul'da birçok ilçede DHKP-C'nin ana yapılanmasına dev operasyon!

ÖZEL HAREKAT POLİSİ ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALDI

Operasyona destek veren Özel Harekat Polisleri, şüphelilerin bulunduğu binaya girdi. Baskının ardından bina etrafında Özel Harekat Polisleri güvenlik önlemi aldı. 

İstanbul'da birçok ilçede DHKP-C'nin ana yapılanmasına dev operasyon!

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da emniyete götürüldü. 

İstanbul'da birçok ilçede DHKP-C'nin ana yapılanmasına dev operasyon!

Okan Gül
Video Editörü


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