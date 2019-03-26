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İstanbul'da Bylock soruşturması: 31 gözaltı kararı

İSTANBUL Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 kişi...

İstanbul'da Bylock soruşturması: 31 gözaltı kararı

İSTANBUL Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi

DHA


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