İstanbul'da Bylock soruşturması: 31 gözaltı kararı
İSTANBUL Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 kişi...
İSTANBUL Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi
DHA
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