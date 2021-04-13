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  3. İstanbul'da camiler özel mahyalarla süslendi!

İstanbul'da camiler özel mahyalarla süslendi!

Ramazan ayının gelmesiyle İstanbul'daki camilerin minarelerine, ''Hamd Sana Şükür Sana, Ramazan Sevgidir, Oruç Arınmaktır, Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan'' yazılı mahyalar asıldı.

İstanbul'da camiler özel mahyalarla süslendi! 1111

İstanbul'daki camiler 11 ayın Sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte mahyalarla süslendi.