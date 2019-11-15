İstanbul'da çatı yangını
İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.İstiklal Mahallesi Mevlana Sokak'ta, 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri...
İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstiklal Mahallesi Mevlana Sokak'ta, 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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