İstanbul'da cenazeler İBB otobüsünün bagajında taşındı!

Türkiye'de salgından en çok can kaybının yaşandığı İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Her geçen gün ölümlerin arttığı ilde cenazelerin taşınma şekli tartışma yarattı. Vatandaşlar ölen yakınlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait otobüslerin bagajlarına koydu. Bazı cenazeler ise Alibeyköy Gasilhanesi'nde bekletilirken görüntülendi.

26 Kasım günü "bulaşıcı hastalık" kodu ile sağlık kurumlarından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen vefat sayısı 231 oldu. İstanbul'da bugün toplam 493 kişi vefat etti. 2019 yılının aynı gününe göre vefat sayıları 2 katından fazla arttı.

İMAMOĞLU GÜNDEME TAŞIMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süredir İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan yaşanan günlük ölümlerin sayısını paylaşıyordu. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelindeki toplam Kovid-19 ölümlerinin sayısından daha fazla ölümün İstanbul'da gerçekleşmesi üzerine açıklanan korona verileriyle tartışmalar başlamıştı.

KOCA İDDİALARI YALANLADI

Bu konu dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorulmuştu. Bakan Koca, "Bizim bu dönemde vatandaşa verdiğimiz tüm rakamların doğru olduğunu söylemek istiyorum. Herkes bu noktada, 83 milyon kişi ve yöneticiler, üzerine düşeni yapmak konusunda gayret içinde olmalı. Herkes icraata odaklanmalı" demişti.

TABLODA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İstanbul'daki vefat sayılarında dikkat çeken artış tabloya da yansıdı. 2019 yılına göre bu yıl ölüm sayısında büyük bir fark gözlendi.