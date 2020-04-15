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İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı 

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı 

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler ise otobüslerle dışarı çıkarıldılar.

Cezaevi çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüsler ile tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA




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