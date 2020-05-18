İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da Gül K.adlı kadını rahatsız eden Şehmuz U. ile Gül K.'nın kocası Yılmaz K. arasında kavga çıktı. Kavgada Şehmuz U.'nun silahından çıktığı iddia edilen kurşunun isabet ettiği Gül K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Beykoz, Çamlıbahçe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre belediyede temizlik biriminde çalışan Y.K.'nın eşi G.K'ye sarkıntılık yapan madde bağımlısı Ş.U. ile Y.K. arasında tartışma çıktı. İki tarafında silahlı olduğu sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlar çekildi. Ş.U.'nun silahından çıkan kurşun araya giren bir çocuk annesi G.K'ye isabet etti. Ağır yaralanan kadın kurtarılamazken olay yerinden silahla kaçan Ş.U'yu yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Ş.U.'nun evinin bahçesinde meydana gelen olayda kurşunların hedefi olan talihsiz kadın için mahalle sakinleri seferber oldu. Bir vatandaşın arabasıyla Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın yaşam savaşını kaybetti.

SORUŞTURMA GİZLİ YÜRÜTÜLECEK

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinin yeşillik alan olması ve karanlık olması nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarına gün aydınlanınca devam edecek. Olay yerine gelen savcının talimatıyla olay yerinde ve çevresinde polis ekipleri gece boyunca nöbet tuttu. Görgü tanıkları ifadesi alınmak üzere Beykoz Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gece saatlerinde meydana gelen olayı anbean evinden gören Hikmet Sekil, "Bizim kiracımızdı. Şu an ne yaşanmış, nasıl olmuş inan bilmiyorum. Sadece olayı duyduk, çocuklarım haber verdi o an dışarıdaydım geldim ama olaya vakıf değilim. Duyduğumuza göre arabayla buradan götürmüşler, sadece olayı duyduk ama içeriğini bilmiyorum" dedi.