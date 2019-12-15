İstanbul'da çirkin olay! Metroda çarşaflı kadına hakaret edip saldırdı

Olay, İstanbul'da meydana geldi. Metroda bir kadın, yanındaki çarşaflı kadına "Kara Fatma" diyerek hakaret etti.

"POLİS ÇAĞIRIN" DİYE ÇIĞLIK ATTI

Beşiktaş ve Karaköy'deki saldırıların ardından bu kez de metroda, çarşaflı bir kadına "Kara Fatma" diyerek hakaret eden saldırgan kadının, "Polis çağırın" çığlıkları atması da dikkat çekti.