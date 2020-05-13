İSTANBUL'DA ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKTI (2)

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından bugün 0-14 yaş grubunun 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 0-14 yaş grubu sokağa çıktı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıydı. Koronavirüs salgını nedeniyle 0-14 yaş grubu uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 0-14 yaş sokağa çıktı. 0-14 yaş grubu çocuklar kimileri parkta oyun oynarken, kimileri de yürüyüş yaptı. Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

"ÇOK MUTLUYUM"

Kadıköy Kalamış parka gelen bir çocuk, "Çok mutluyum parka geldiğim için" diye konuştu. Sezen Mesçioğlu, "2 aydın evin içerisindeydi, nerdeyse yürümeyi unutmuşlardı. Çok mutluyuz çocuklarda çok heyecanlandı" diye konuştu. Parka gelen başka bir çocuk, "Sokağa çıkmak çok güzel burada çok eğleniyorum. Sahilde geziyorum. Eğlendiğim için de heyecanlanıyorum" diye konuştu

DENİZİ ÇOK ÖZLEDİM

Beyoğlu'nda denizi çok özlediğini ve denizi görmek için dışarı çıktığını söyleyen 8 yaşındaki Mustafa Ergün "Dışarı çıkmayalı bayağı oldu. İki ay üç hafta oldu. Bugün annem ile hava almaya çıktık. Hava aldık.Ama ben biraz endişeliydim. Virüs kaparım diye. Hayat bu. Deniz özledim. Dışarı çıkmadığım için denizi özledim. Deniz gördüğüm için çok mutluyum" dedi. Nisa Eryakşi ise "Parka geldiğim için çok mutluyum. Evde kala kala sıkılmıştık.Bu güzel oldu. Dört saatlik bile olsa dışarı çıkmam benim için mucize.Kuzenlerimi uzun süre görememiştim. Çok özlemiştim. Şimdi kuzenlerimle karşılaştım. Onlarla oynuyoruz. Şuan mutluluk üzerine mutluluk geldi bana" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-KADIKÖY

-Parkla gelen çocuklardan görüntü

-Oyun oynamaları

-Bisiklet ve kaykay binmeleri

-Sahilde yürümeleri

-Çocuklar ve aileleri ile röp

-Genel ve detay görüntüler

-TARABYA

-Çocuklarla röp

-Patenkayan çocuklar

-Bisiklete binen çocuklar

-Genel ve Detaylar

-BEYOĞLU

-Nuri Killigil Parkı'ndan görüntü

-Çocukların parka gelmesi

-Çocukların parkta oynaması

-Bisiklete binen çocuklar

-Patenleri ile kayanlar

-Çocuklarla röp.

-Velilerle röp.

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA