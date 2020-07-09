İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 10 GÖZALTI 

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Esenler ve Başakşehir'in de bulunduğu 10 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle iletişimde oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven paylaşımlarda buldukları belirlenen şüphelilere yönelik saat 01.30 sıralarında Başakşehir ve Esenler'in de aralarında bulunduğu 10 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda Ümit D. , Mustafa K. , Ümran D., Azerbaycan uyruklu Elburus H. , Suriye uyruklu Hasan M. , Ali O. , Mohamad Raaı J. , Husseın M.H. , Filistin uyruklu Mohammed N.S.A. ve Özbekistan uyruklu Mukhammadazız M. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kurusıkı tabanca ve el telsizi ele geçirildi.

ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİ DE DESTEK VERDİ

Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda, Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binadaki bir daireye baskın yapıldı. Özel Harekât ekiplerinin girdiği dairede arama yapıldı. Ekiplerin baskın yaptığı bir diğer adres ise Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Akkiraz Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu. Binada bulunan bir daireye giren polis ekipleri, arama yaptı.

Gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 10 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Suriye, Filistin ve Özbekistan uyruklu 6 şüphelinin sınır dışı edilmeleri için işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. Ümit D, Mustafa K. , Ümran D. ve Azerbaycan uyruklu Elburus H.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin operasyona gitmesi

-Ekiplerin binaya girişi

-Özel Harekât polislerinin binadan çıkışı

-Özel harekât polislerinin çevre güvenliği alması

-Gözaltına alınan şüpheli

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA