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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Bağdadi ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'ın eski elebaşı Ebu el-Bağdadi ile ilişkili olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Bağdadi ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2014'te çatışma bölgelerine giden ve burada DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı eğitim verdiği, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, örgütün karar organı içerisindeki sözde üst düzey emirleri ile müşterek hareket ettiği belirtilen yabancı uyruklu A.S.İ.M.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

GÜVENLİ BÖLGELERE GEÇİŞTE ROL ALDI

Yapılan çalışmada, 2019'da ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonda öldürülen terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebu el-Bağdadi'nin Suriye'de güvenli bölgelere geçişinde rol aldığı ve halihazırda çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatlı olarak hareket ettiği değerlendirilen zanlı, 28 Nisan'da Ataşehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Bağdadi ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli yakalandı

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