İstanbul'da dehşete düşüren olay kamerada! Bakıcıdan, yaşlı kadına şiddet ve cinsel içerikli taciz

İHA'nın haberine göre olay Kadıköy Göztepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu olduğu öne sürülen kadın bakıcı, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uyguladıktan sonra cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulundu. Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti.

DALGA GEÇTİ

Yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının ‘ne polisi ya jandarmaya göster’ diyerek dalga geçtiği yer alıyor.

PENCEREYE ÇIKTI, YARDIM İSTEDİ

Yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına terlik fırlattığının yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan yaşlı kadının “Burada beni dövüyorlar” diyerek yardım istediği görülüyor.