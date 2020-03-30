İstanbul'da deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu
Şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığı devam edecek
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul’da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."
Kaynak: AA
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