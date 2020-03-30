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İstanbul'da deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu

Şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığı devam edecek

İstanbul'da deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul’da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."

Kaynak: AA




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