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İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İSTANBUL'daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İSTANBUL'daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.

Şehir hatlarından yapılan bilgilendirmeye göre yapılamayan seferler şöyle:

-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri

-Beykoz kalkışlı seferler

-Beşiktaş-Adalar seferleri

DHA

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