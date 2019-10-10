İstanbul'da 19:52'de bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son bilgiye göre İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre ise depremin büyüklüğü 4.0 şiddetinde.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

#DEPREM: Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 19.52'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) October 10, 2019

MARMARA DENİZİ'NDE 20:04'DE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Yalova açıklarında Marmara Denizi'nde saat 20:04'te 3.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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