İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Haziran 2021 Cumartesi deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu?

İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar da internet arama motorlarında bu konuda hakkında araştırmalarda bulunmaya başladılar. Peki İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Haziran 2021 Cumartesi deprem mi oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 19 Haziran Cumartesi günü saat 15.10 sıralarında hissedilen bir deprem geldi. Depremin büyüklüğünün 4 ve üzerinde olduğu düşünülüyor. Öte yandan AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem hakkında henüz açıklama yapmadı.

19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU;?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem İstanbul'un Kartal ilçesinde saat 15.07'de yerin 7.06 kilometre altında 3,9 büyüklüğünde gerçekleşti.