29 Kasım 2021 tarihinde sabah saatlerinden itibaren İstanbullu yurttaşlar evlerinde sarsıntı hissediyor. Bunun nedenini araştıranlar deprem korkusuyla sosyal medya hesaplarında birbirleriyle haberleşiyor. Peki bu sallantının nedeni ne? İşte, İstanbul'da deprem mi oldu 29 Kasım 2021? İstanbul neden sallandı 29 Kasım 2021? sorularının yanıtları...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU 29 KASIM 2021? İSTANBUL NEDEN SALLANDI 29 KASIM 2021?

İstanbullu yurttaşlar deprem oldu korkusuyla araştırmalarda bulunuyor. Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgilerine göre, deprem olmadı. Ancak, fırtına ve lodosun etkisiyle bazı evlerde sarsıntılar meydana geldi. Son olarak aynı durumun yaşandığı İzmir'de, sahillerden deniz taştı.