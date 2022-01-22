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İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? 22 Ocak 2022 Cumartesi İstanbul neden sallandı?

İstanbul'da bir sarsıntı hisseden vatandaşlar internette İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? 22 Ocak 2022 Cumartesi İstanbul neden sallandı? şeklinde araştırma yapıyor. İşte ayrıntılar...

İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? 22 Ocak 2022 Cumartesi İstanbul neden sallandı?

AFAD tarafından yayımlanan verilere göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çevre illerden de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? 22 Ocak 2022 Cumartesi İstanbul neden sallandı? şeklinde sorular araştırmaya başladı. Haberimizde bu sorular cevaplandırdık...

İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? 22 Ocak 2022 Cumartesi İstanbul neden sallandı?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 22 OCAK 2022 CUMARTESİ?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine 22 Ocak 2022 Cumartesi göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de yerin 11.49 km altında  4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem İstanbul'dan da hissedildi. 

 

#Deprem
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Dursunbey (Balikesir)
Tarih-Saat : 22.01.2022, 22:31:43 TSİ
Enlem : 39.5588 N
Boylam : 28.8130 E
Derinlik : 11.49 km
Detay : https://t.co/xjOK46k3dK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 22, 2022

 

 

 

AFAD SON DEPREMLER 22 OCAK 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 22 Ocak 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? 22 Ocak 2022 Cumartesi İstanbul neden sallandı?

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 22 OCAK 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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