İstanbul'da deprem paniği giderek artıyor! Büyük Marmara depremi için geri sayım başladı mı? İşte uzmanların Kartal depremine yorumu

İstanbul'da meydana gelen kara depremi, 15 milyondan fazla insanı paniğe sürükledi. Kandilli Rasathanesi'nin merkez üssüne Sultanbeyli dediği 4,2 şiddetinde sarsıntı için AFAD ise 3,9 büyüklüğünde olduğunu ve merkezinin Kartal olduğunu duyurdu. 15.07'de gerçekleşen bu depremin, büyük Marmara depreminin habercisi olup olmadığı ise herkesin aklında soru işareti.