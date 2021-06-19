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  3. İstanbul'da deprem paniği giderek artıyor! Büyük Marmara depremi için geri sayım başladı mı? İşte uzmanların Kartal depremine yorumu

İstanbul'da deprem paniği giderek artıyor! Büyük Marmara depremi için geri sayım başladı mı? İşte uzmanların Kartal depremine yorumu

İstanbul'un Kartal ilçesinin merkez üssü olarak belirlendiği sarsıntının ardından vatandaşlar bunun, beklenen büyük Marmara depreminin habercisi olup olmadığını merak ediyor. İşte derprem uzmanları Hasan Sözbilir ve Övgün Ahmet Ercan'ın Kartal depremi hakkındaki yorumları...

İstanbul'da deprem paniği giderek artıyor! Büyük Marmara depremi için geri sayım başladı mı? İşte uzmanların Kartal depremine yorumu 1112

İstanbul'da meydana gelen kara depremi, 15 milyondan fazla insanı paniğe sürükledi. Kandilli Rasathanesi'nin merkez üssüne Sultanbeyli dediği 4,2 şiddetinde sarsıntı için AFAD ise 3,9 büyüklüğünde olduğunu ve merkezinin Kartal olduğunu duyurdu. 15.07'de gerçekleşen bu depremin, büyük Marmara depreminin habercisi olup olmadığı ise herkesin aklında soru işareti.