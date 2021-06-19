İstanbul'da deprem paniği giderek artıyor! Büyük Marmara depremi için geri sayım başladı mı? İşte uzmanların Kartal depremine yorumu
İstanbul'da deprem paniği giderek artıyor! Büyük Marmara depremi için geri sayım başladı mı? İşte uzmanların Kartal depremine yorumu
İstanbul'un Kartal ilçesinin merkez üssü olarak belirlendiği sarsıntının ardından vatandaşlar bunun, beklenen büyük Marmara depreminin habercisi olup olmadığını merak ediyor. İşte derprem uzmanları Hasan Sözbilir ve Övgün Ahmet Ercan'ın Kartal depremi hakkındaki yorumları...