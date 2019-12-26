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İstanbul'da dev operasyon: 21 şahıs gözaltına alındı

İstanbul’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da dev operasyon: 21 şahıs gözaltına alındı

İstanbul’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 21 kişi  gözaltına alındı.

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