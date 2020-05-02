İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Muratbey Gümrük Sahası'nda gerçekleştirdiği operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenilen 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum ele geçirildi.