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  3. İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi

İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Muratbey Gümrük Sahası'nda gerçekleştirdiği operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenilen 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum ele geçirildi.

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02 Mayıs 2020 Cumartesi 15:21

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