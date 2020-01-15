İstanbul'da dev sahte para operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, Kağıthane ve Sarıyer'de gerçekleştirdiği operasyonlarda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirdi. Sahte para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı.