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İstanbul'da dilenci operasyonu: 68 çocuk kurtarıldı

Bazı kişilerin Suriye'de bulunan ailelerin çocuklarını kiralayarak bu çocukları İstanbul'da dilendiren şebekeye yönelik operasyonlar kapsamında 68 çocuk kurtarılırken 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da dilenci operasyonu: 68 çocuk kurtarıldı

İstanbul'da Suriye'deki ailelerinin çocuklarını kiralayıp kaçak yollarla ülkeye sokup dilendiren şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 çocuk kurtarılırken, 24 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 250 bin TL, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi.

İstanbul'da dilenci operasyonu: 68 çocuk kurtarıldı

250 BİN LİRA KAĞIT PARA ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 3 aylık çalışma sonucunda Suriyeli çocukların, yine Suriye uyruklu suç örgütünce ailelerinden kiralanarak Suriye'nin çeşitli bölgelerinden yasadışı yollarla İstanbul'a getirilip, çeşitli adreslerde zorla alıkonularak, il genelinde zorla dilendirdiklerini tespit etti.

İstanbul'da dilenci operasyonu: 68 çocuk kurtarıldı

Çalışmalarını tamamlayan ekipler olayı ile Sultangazi'de tespit edilen 9 adrese bu sabaha karşı operasyon düzenledi. Yapılan aramada 24 şüpheli yakalandı ve 68 mağdur çocuk ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 bin TL kâğıt para, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. Polisin çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da dilenci operasyonu: 68 çocuk kurtarıldı

Berna Akkaya
Editör


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