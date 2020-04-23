İstanbul'da doğal gaz faturalarına tepki yağdı!
Koran virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarının ölçülememesi kararının ardından faturalar önceki ayın ortalamasına göre gönderildi. Sayaç okumalarında gelen yüksek fiyatlar vatandaşların tepkisine neden oldu.
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23 Nisan 2020 Perşembe 14:05
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